مادونا تكشف مفاجآت عن علاقتها بـ "ترامب"

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متابعات-علا خطاب

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فجرت الفنانة العالمية "مادونا"، عدة مفاجآت عن حياتها الشخصية، كاشفة عن  حقيقة بعض الشائعات التي ارتبطت بها خلال مسيرتها الغنائية.

وروت  "مادونا" كيف عملت مع المنتج الأمريكي الشهير هارفي وينشتاين في فيلمها الوثائقي Truth or Dare عام 1991.

واتهمت مادونا، وينشتاين، المتهم باغتصاب والتحرش بعدد من الممثلات الأمريكيات بأنه تجاوز حدوده معها، حيث كانت مغازلاته جنسية صريحة.

وقالت: "كان متزوجًا حينها، ولم أكن مهتمة، كنت أدرك أنه فعل الشيء نفسه مع الكثير من النساء الأخريات اللاتي عرفهن في هذا المجال ".

ونفت مادونا الشائعات الخاصة بأنها هي التي طلبت التعرف على ترامب، قائلة: " لقد قمت بحملة فيرساتشي مع ستيفن ميسل في منزله في بالم بيتش وأن ترامب كان يتصل بها باستمرار عندما كانت تستخدم منزله ".

وتابعت: "لقد كان يقول لي هل كل شيء حسنًا؟ هل أنت مرتاحة؟ هل الأسرة مريحة؟ هل كل شيء جيد؟ هل أنت سعيدة؟".


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