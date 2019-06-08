لحظة مقتل 8 عناصر إرهابية من المتورطين بهجوم العريش

08 يونيو 2019 - 09:44 ص

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، لقطات حية ترصد لحظة مقتل 8 عناصر إرهابية من المتورطين في مهاجمة أحد الأكمنة جنوب العريش على يد القوات الأمنية.



وقد أعلنت وزارة الداخلية مقتل 8 عناصر إرهابية من المتورطين في مهاجمة أحد الأكمنة جنوب العريش.



وأوضحت الوزارة، أن المجموعة الإرهابية كانت مختبئة داخل أحد المزارع جنوب العريش، وتم العثور على 5 بنادق آلية، وعبوة متفجرة، وحزامين ناسفيين.



شاهد الفيديو..



https://www.youtube.com/watch?v=wvmxD3qtrXE

