داعشي يفجّر مفاجأة عن بديل البغدادي

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أبو مسلم العراقي


كشف أبو مسلم العراقي، عضو تائب من تنظيم داعش كواليس انضمامه للتنظيم قائلاً: "إنه كان يعمل مسئولاً أمنيًا بالنتظيم".

وأضاف أبو مسلم العراقي في تقرير تليفزيوني أعدته فضائية "الآن"، أن تنظيم داعش نقض العهود عن قصد، ومضى قدمًا في قتل الناس، رغم إبرام اتفاقيات معهم في السابق، واستمر في استعباد الإيزيديات اللاتي اعتنقن الإسلام جنسيًا على الرغم من منحهن الحماية من قبل.

وأوضح "العراقي"، في رسالته، أن تنظيم داعش، قتل المدنيين الفارين من الموصل، وهاجم الأمنيين التابعين لداعش منازل المدنيين دون وجه حق، مؤكدًا أن هذه الجرائم لم تكن حالات منفردة، وكانت القرارات تأتي جميعها من القيادة العليا للتنظيم.

ونوه بأنه بهذه الرسالة يريد الدفاع عن الناس والمساعدة في معرفة حقيقة قيادة داعش، مشيرًا إلى أن داعش ليس له أي خطة لمن يخلف "أبو بكر البغدادي"، وهذا يؤكد أن حرب الخلافة في داعش ستكون قوية وعنيفة.

 شاهد الفيديو..

https://www.youtube.com/watch?v=11V9Fsz0HgE

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