» الأمم المتحدة تتوسط لإعادة قرد هرب من إسرائيل

08 يونيو 2019 - 11:12 ص

هرب قرد يدعى طشطوش وهو من فصيلة السعادين، قبل أيام قليلة من صاحبته الراهبة بياتريس موجيه التي أسست مزرعة في القوزح في جنوب لبنان عند الحدود مع إسرائيل.

ووجهت موجيه نداء عبر صفحتها على "فيس بوك" بلغة إنجليزية ركيكة كاتبةً: "طشطوش عد إلى سفينة السلام أرجوك. أطفال لبنان الذين هم في عطلة ينتظرونك مع الموز اللذيذ".

وتمكن طشطوش من الالتفاف على الإجراءات الأمنية المشددة المتخذة على طول الحدود وشوهد في أماكن مختلفة من الجانب الإسرائيلي إلى أن ألقي القبض عليه.

وكتبت "يودفات مونكي فوريست" وهي مزرعة للقردة في شمال إسرائيل عبر "فيسبوك": "لقد ألقينا القبض على "القرد اللبناني" وهو بصحة جيدة".

وأضاف المصدر نفسه: "طاردت ثلاث نساء مدة خمسة أيام بتصميم وحب وإيمان" القرد من شروق الشمس إلى غروبها، مرفقةً ذلك بشريط فيديو يظهر الحيوان في قفص في المقعد الخلفي لسيارة.

من جهته، قال ناطق باسم الجيش الإسرائيلي، إن "طشطوش" سلم إلى قوة الأمم المتحدة لإعادته إلى أصحابه في لبنان.

ولا يزال لبنان وإسرائيل رسميا في حال حرب. وتنتشر في جنوب لبنان قوة الأمم المتحدة المؤقتة لحفظ السلام بين البلدين ، وذلك وفقا لما ذكر بوكالة فرانس برس .