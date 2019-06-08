  • السبت 08 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر12:32 م
بحث متقدم
محمد نجم

أرملة محمد نجم تتهم شيخ الحارة بموت زوجها

ارشيفية

وفاة طالبة قبل امتحانات الثانوية العامة بسبب التوتر

يحيي حامد

حقوقي شهير يكشف مفاجأة عن وزير مرسي

قطع الانترنت عن مؤسس "ويكيليكس"

فيديو مسرب لمؤسس "ويكيليكس" من داخل محبسه

دار القضاء

بلاغ ضد حسن نافعة لوصفه الإخوان "بمعتقلي الرأي"

ترامب وولي العهد السعودي

تفاصيل صفقة أسلحة بـ 8 مليارات دولار للسعودية

صورة الخبر

"ترامب" يصدم الجميع: القمر جزء من المريخ.. وناسا ترد

زواج اطفال

تقدر بالملايين.. أرقام جنونية عن زواج الأطفال

الداخلية

مقتل 4 إرهابيين خلال مداهمة بؤرة إرهابية بالعريش

البغدادي

داعشي يفجّر مفاجأة عن بديل البغدادي

أرملة محمد نجم تتهم شيخ الحارة بموت زوجها

الصفحة الأخيرة

محمد نجم
محمد نجم

متابعات-علا خطاب

أخبار متعلقة
#

تعرف على صلة القرابة بين محمد نجم وعمرو عبد الجليل

#

صورة مُحزنة للفنان محمد نجم من داخل العناية المركزة

#

بالمستندات.. الأعلى للإعلام يمنع بث "شيخ الحارة"

#

مصطفى يونس يوجه اتهاما خطيرًا للخطيب: رفض صفقة مدوية

شيخ الحارة

أحمد أدم

محمد نجم،

اتهمت أرملة الفنان الراحل محمد نجم، برنامج "شيخ الحارة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، بموت زوجها وتسببه بمرضه، وأثارت تصريحاتها جدلاً واسعا، دفع القائمين على البرنامج بالرد على اتهاماتهم.

وتعهدت أرملة الفنان الراحل أمام الإعلامي وائل الإبراشي خلال عزائه، بأنها ستأخذ حقه من برنامج "شيخ الحارة"، والذي تسبب في مرضه وموته.

في المقابل، علق الكاتب الصحفي ورئيس تحرير برنامج "شيخ الحارة" محمد الشواف على هذا الاتهام عبر حسابه الشخصي على Facebook قائلا: "أولاً رحمة الله على الأستاذ محمد نجم رحمة واسعة وفنان عظيم خسرناه وغيبه الموت".

وتابع: ثانيًا بعد حلقة الأستاذ أحمد آدم اللي رد فيها على تصريح للأستاذ نجم بدون تجريح محدش طلب من أسرة الفنان يرد معانًا على كلام أحمد آدم ولا شريف أو بنت الأستاذ طلبت ترد ولا الأستاذ نجم جه البرنامج وسجل حلقة ولا شفناه ولا يعرفوا مكان الاستوديو.. ولو كانوا طلبوا الرد في البرنامج كان هيتعمله حلقة زي حلقة الأستاذ أحمد آدم اللي بالمناسبة يسأل هو عن تصريحاته مش إحنا".

وأضاف: "ثالثًا كانت فين أسرة الفنان من يوم 2 رمضان لحد النهاردة وصبروا علينا ليه وإحنا ما ذعناش الحلقة.. رابعًا شكرًا لشيخ الحارة أنه لسه مثار جدل وأي حد عنده أزمة أو محتاج يفضفض ويحط همه في حد يطلع يقول شيخ الحارة السبب توضيح صغير برضه لأننا مش طرف حقيقي في أي هري منتظر".

واستطرد "الشواف"قائًلا: "حلقة الأستاذ أحمد آدم كانت يوم 7 مايو الأستاذ نجم دخل المستشفى 20 مايو.. هل يعقل إنه فضل تعبان من يوم الحلقة لحد يوم 20 مايو ".



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

العرب وناصر وهزيمة يونيه

فراج إسماعيل

جعفر الصادق ..شيعة وسنة وحب عظيم

د. هشام الحمامي

العدل .. قيمة الإسلام العليا

د. عبد الآخر حماد

مشكلة الإدارة الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

الجاذبية بين البيروني وإسحاق نيوتن

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» لاعب شهير يقبل صحفية حسناء على الهواء
» أول رد من إيران على العقوبات الأمريكية الجديدة
» إصابة طالب ثانوية عامة بجرح قطعي في الوجه
» تريند الثانوية العامة يتصدر "تويتر"
» بالفيديو.. وفاة إمام على المنبر أثناء خطبة الجمعة
» زحف الناشئين لاختبارات "ذئاب الجبل"
» خليجية تختلس 10 ملايين درهم لشاب وعدها بالزواج
» التعليم تخصص خطا ساخنا للثانوية العامة
» منع 3 طلاب من أداء امتحان الثانوية بالجيزة
» الأمم المتحدة تتوسط لإعادة قرد هرب من إسرائيل
» 3 وديات للزمالك خلال معسكره الخارجي

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • عصر

    03:38 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    19:03

  • عشاء

    20:33

من الى
كومبارس
.
عفو رئاسي (أرشيفية)
ساويرس
ملابس بالة