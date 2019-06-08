» إصابة طالب ثانوية عامة بجرح قطعي في الوجه

08 يونيو 2019 - 11:59 ص

أصيب طالب الثانوية العامة بجرح قطعي في وجهه أثناء أدائه لامتحان الثانوية العامة.

شهدت إحدى لجان امتحانات الثانوية، في محافظة الدقهلية، اليوم السبت، إصابة طالب بجرح قطعي في الوجه، إثر سقوط مروحة عليه خلال وجوده بلجنة مدرسة بطرة الثانوية بنين.

وقال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، إن مستشفى شربين استقبل الطالب محمود أحمد عبد الهادي، مصابًا بجرح قطعي طوله 2 سنتيمترات بالفم.

يذكر أن عدد الطلاب بالمحافظة 43632 طالبا وطالبة منهم 14642 طالبا بالشعبة الأدبية، و20088 طالبا علمي علوم، و8470 ماليا علمي رياضة، و465 خدمات، يمتحنوا أمام 114 لجنة منهم 2 خاصة بسجن المنصورة ولجنة المتفوقين بجمصة.