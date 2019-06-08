» الإمارات تشترى فرقاطتين من فرنسا

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قالت صحيفة لو باريزيان الفرنسية، إن باريس باعت فرقاطتين إلى أبو ظبي بقيمة 750 مليون يورو.

وأضافت الصحيفة  أمس الجمعة، بأن فرنسا باعت فرقاطتين اثنتين من طراز "قوويند" إلى الإمارات.

وأشارت الصحيفة إلى أن بيع الفرقاطتين جاء على خلفية توقيع اتفاق سري بين الإمارات ومجموعة "نافال جروب" الفرنسية (مجموعة صناعية فرنسية متخصصة في مجال الدفاع البحري) في أبو ظبي، يوم 25 مارس الماضي.

ولم يصدر إعلان رسمي عن تلك الصفقة، سواء من الجانب الإماراتي أو الفرنسي حتى أمس.

وفي وقت سابق، كشفت الإذاعة الفرنسية استنادًا إلى وثيقة سرية مؤرخة بـ25 سبتمبر 2018، من إدارة الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع  أن الحكومة الفرنسية باعت أسلحة للسعودية والإمارات، وأن تلك الأسلحة استخدمت ضد الحوثيين في اليمن  .


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