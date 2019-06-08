رأيت نفسي واقفا في المدافن

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السجون

قبر

مدافن

النظر.

غفلة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،  رأيت نفسى واقفًا في المدافن و أمامى قبر مفتوح الباب. وشكراً.

التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن كان القبر معروفاً فهو أمر حق وربما تكون غافلاً عنه والمجهول من القبور أمور باطلة ونفاق. وربما دلت زيارة القبور على زيارة أهل السجون. ووجودك أيضًا أمام القبر وهو مفتوح فأرجو الإنتباه ولا تتردد على أماكن أهل البدع. وإن كنت اتعظت بوجودك فى المقابر فسوف تكون منصفًا مع نفسك ومع الآخرين والنظر إلى القبر والعظة منه هو أيضاً رفع الذنوب، وإن لم تتعظ فأنت فى غفلة عن الحق. والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

****************      

أرسل رؤياك نفسرها في الحال

للتواصل مع الشيخ عبد الحي العسكري على صفحة (المصريون) على فيس بوك

أو اتصل على الرقم التالى 01062137666


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