» ذهاب وإياب.. تذكرة القمر بـ58 مليون دولار

أعلنت وكالة "ناسا" أنها ستفتح محطة الفضاء الدولية أمام رواد الفضاء المستقلين، على أن تكون أول زيارة بحلول العام المقبل.

وستكلف التذكرة ذهابًا وإيابًا نحو 58 مليون دولار، وستكون تكلفة الإقامات على متن المحطة المدارية نحو 35 ألف دولار لليلة، في رحلات تصل إلى 30 يومًا.

وأوضحت وكالة الفضاء أنه سيسمح بزائرين فقط في العام، حتى الآن، وسيتعين على رواد الفضاء المستقلين أن يفوا بالمعايير الطبية والتدريب والخضوع لإجراءات الحصول على شهادة مثل أفراد الطاقم.

وقال جيف ديويت المدير المالي للوكالة في نيويورك إن "ناسا تفتح محطة الفضاء الدولية أمام الفرص التجارية والتسويق، بشكل لم نقم به أبدًا في السابق".

وأوضحت روبن جاتنس، المسئولة في ناسا التي تشغل المحطة أن "ناسا ستسمح بما يصل الى مهمتين قصيرتين لرواد فضاء يقومان برحلة بشكل خاص، سنويا".