"فيفا" يقر تعديلات كبيرة على قوانين كرة القدم

08 يونيو 2019 - 02:19 م

أقر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» تعديلات كبيرة على قوانين كرة القدم سيتم تطبيقها في بطولة كأس أمم أفريقيا المقبلة، والتي ستقام في مصر خلال الفترة ما بين 21 يونيو إلى 19 يوليو.

وجاء التعديلات كالتالي:

أولاً إسقاط الكرة:

- إذا تم إيقاف الكرة داخل منطقة الجزاء فإن الإسقاط سيكون لحارس المرمى فقط، وإذا تم إيقافها خارج منطقة الجزاء فإن الإسقاط سيكون للاعب واحد وهو آخر من لمس الكرة قبل إيقافها.

ثانياً الأخطاء:

لن يُسمح للاعبي الفريق بالوقف بحائط الصد مع لاعبي الخصم عند الأخطاء بشكل قريب وواضح، وإذا وقف بجانهم ونُفذ الخطأ فيعتبر خطأ معاكس وقوف لاعبي الفريق مع لاعبي الخصم بالأخطاء ليس له فائدة ويتسببون بإضاعة الوقت والاحتكاكات.

ثالثاً عقوبات الاحتفال بالهدف:

العقوبة التي تصدر من الحكم بعد الاحتفال الغير قانوني (مثل نزع القميص) و تم إلغاء الهدف، فإن العقوبة تبقى ولا تُزال.

رابعاً ركله المرمى:

السماح للاعب باستقبال الكرة من صديقه الحارس حتى وان كان اللاعب داخل منطقة الجزاء.

خامساً قرعة الحكم:

الفريق اللي يفوز بالقرعة له الحق في اختيار لعب ركلة البداية أو المرمى الذي يُهاجم عليه (سابقًا اذا فاز بالقرعة يختار المرمى يهاجم عليه)

سادساً التبديلات:

عندما يتم تغيير لاعب فعليه مغادرة الملعب من أقرب خط خروج له من الملعب والفائدة عدم إضاعة الوقت.

تعديلات على قانون ركلات الجزاء

سابعاً ضربات الجزاء:

1- يمكن لمنفذ ضربة الجزاء الحصول على علاج أو تقييم سريع من الطاقم الطبي قبل التنفيذ

2- غير مسموح لحارس المرمى لمس العارضة أو الشباك ويجب أن يضع على الأقل جزء من قدم واحدة على خط المرمى عند تنفيذ ضربة الجزاء.

ثامناً لمسة اليد:

أي لمسة يد يعتبر خطأ حتى ولو لم تكن بشكل متعمد.

تاسعاً الإنذارات:

إذا قرر الحكم إشهار بطاقة صفراء أو حمراء لكن الفريق الآخر قام بصنع فرصة تسجيل فيمكن للحكم تأجيل إشهار البطاقة حتى نهاية الهجمة.

- سابقًا إذا قرر إشهار بطاقة حمراء الحكم يُوقف المباراة.