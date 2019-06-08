بالصور.. الجريدة الرسمية تنشر قرارًا جديدًا للرئيس

وتضمن القرار وجود نائب عن وزير الداخلية، وأخر عن وزير السياحة، كما تضمن القرار ضرورة وجود مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس، وممثل عن محافظة القاهرة يتم اختياره من قبل المحافظ.