طلب إحاطة بشأن إدمان الأطفال للألعاب الإلكترونية

تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، بطـلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، بشأن تصنيف منظمة الصحة العالمية إدمان الأطفال والمراهقين للألعاب الالكترونية بأنه اضطراب عقلي.

وقالت النائبة، إن منظمة الصحة العالمية صنفت إدمان الأطفال والمراهقين لألعاب الفيديو والألعاب الإلكترونية، كاضطراب عقلي، مما يتطلب معه إجراءات حثيثة لمنع الأطفال من ممارسة الألعاب لمدة طويلة.

وقالت النائبة، إن منظمة الصحة العالمية صنفت إدمان الأطفال والمراهقين لألعاب الفيديو والألعاب الإلكترونية، كاضطراب عقلي، مما يتطلب معه إجراءات حثيثة لمنع الأطفال من ممارسة الألعاب لمدة طويلة.