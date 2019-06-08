داعية سلفي يصف «النور» بـ «الحزب الباطل».. ومؤيد للأخير يرد

08 يونيو 2019 - 04:52 م

أثار الداعية الشيخ هشام البيلي، المحسوب على "السلفية المدخلية"، جدلاً بعدما شن خلال خطبة عيد الفطر المبارك، هجومًا على حزب "النور"، واصفًا إياه بـ "الحزب الباطل".



وقال الداعية السلفي سامح عبدالحميد لـ"المصريون"، إن "البيلي كان حريصًا خلال خطبة العيد على التطاول على حزب النور الإصلاحي، ولم يتعرض لحزب الوفد أو غيره من الأحزاب العلمانية"، وفق تعبيره.



وأضاف أن "هتاف الشيخ البيلي في خطبه عيد الفطر بأن حزب النور باطل هو هتاف شابه الخوارج الذين "يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان"، واصفًا البيلي بأنه "مدخلي لكنه يُحارب رسلان المدخلي".



وشدد عبدالحميد على أن "حزب النور يتمتع برؤية إصلاحية ويتمتع بتمثيل برلماني داخل مجلس النواب، ودائمًا كان ولا يزال مساندًا للدولة المصرية في كل الخطوات التي تتخذها حفاظًا على أمن واستقرار الوطن".





