الترجي يقرر إعادة كأس دوري الأبطال والميداليات

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الترجى

الميداليات

قال رياض التويتي، رئيس اللجنة القانونية بنادي الترجي التونسي، إن الفريق سيعيد كأس دوري أبطال أفريقيا والميداليات إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف).

وأوضح التويتي، إن النادي سيتقدم مباشرة بملف شكواه إلى (كاس) للطعن على قرار لجنة الطوارئ بـ«الكاف» بشأن أحداث مباراة الدور النهائي ضد الوداد البيضاوي المغربي.

وأضاف: «تأكد لنا أن مصدر القرار هو المكتب التنفيذي للكاف وبالتالي سنلجأ مباشرة إلى الكاس، ولم نتحصل بعد على مكتوب رسمي ولكننا سنعيد اللقب والميداليات، إلا إذا أصدر الاتحاد قرارا بوقف التنفيذ».

وقررت لجنة الطوارئ التي اجتمعت يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين في باريس إعادة مباراة إياب الدور النهائي لدوري أبطال أفريقيا بين الترجي والوداد المغربي، التي دارت بمعلب رادس بتونس، في بلد محايد بعد نهائيات كأس أمم أفريقيا، وذلك بسبب أن ظروف المباراة والسلامة لم يتم توفيرها.

وكان الخلاف الذي أحاط بالمباراة يحوم بشكل أساسي حول غياب تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) واحتجاج لاعبي الوداد ضد عدم احتساب هدف في مرمى الترجي، ومن ثم رفضهم استئناف اللعب.

وأنهى الحكم الجامبي باكاري جاساما المباراة بين الفريقين بعد توقف دام لنحو ساعة ونصف الساعة منذ الدقيقة 60 عندما كان الترجي متقدما (1 - 0) ليحتسب حينها النهائي لصالح الترجي بانسحاب الوداد.

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