  • السبت 08 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر06:50 م
بحث متقدم
الداخلية

مقتل 4 من «المتورطين» في هجوم العريش

الاهلى والزمالك

تجدد الصراع بين الأهلي والزمالك بسبب «نادي القرن»

المجلس العسكري السوداني

بيان من «العسكري» السوداني بشأن وساطة إثيوبيا

جورج سيدهم

أسرته ترد.. حقيقة وفاة جورج سيدهم

الترجى

الترجي يقرر إعادة كأس دوري الأبطال والميداليات

تركي الفيصل

السعودية تكشف أسرارًا جديدة عن «بن لادن»

صلاح

«صن» البريطانية: رحيل «صلاح» عن ليفربول بات قريبًا

سامح

داعية سلفي يصف «النور» بـ «الحزب الباطل».. ومؤيد للأخير يرد

نيمار

اتهام جديد يواجه «نيمار» بعد نشر فيديو مع «ضحية الاغتصاب»

ترامب

ترامب: القمر جزء من المريخ

بيان من «العسكري» السوداني بشأن وساطة إثيوبيا

عرب وعالم

المجلس العسكري السوداني
المجلس العسكري السوداني

وكالات

أخبار متعلقة
#

إثيوبيا تؤكد نجاح الوساطة بين المجلس العسكري والقوى الثورية

#

المجلس العسكري يحذر من الاعتصام ويتوعد أطرافه

#

بيان من الرئاسة بشأن مشاركة "السيسى" فى قمم مكة

#

بيان من الأسطول الأمريكي بشأن بدء التحرك العسكري ضد إيران

جدد المجلس العسكري الانتقالي في السودان، السبت، رغبته في استئناف التفاوض مع "قوى إعلان الحرية والتغيير"، فيما قدمت الأخيرة حزمة شروط إلى رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد علي.

ووجه المجلس العسكري الشكر لـ"آبي أحمد" لجهوده في "تقريب وجهات النظر بين الأطراف السودانية".

جاء ذلك في بيان للمجلس في ختام زيارة أجراها آبي أحمد للعاصمة الخرطوم، للوساطة بين المجلس وقوى التغيير، التي تقود الحراك الاحتجاجي في السودان، حسب الوكالة السودانية الرسمية للأنباء.

وأعرب المجلس عن "الانفتاح والحرص على التفاوض للوصول إلى تفاهمات مرضية تقود إلى تحقيق التوافق الوطني، والعبور بالفترة الانتقالية إلى بر الأمان".

وشدد على ضرورة "التأسيس للتحول الديمقراطي، الذي هو هدف التغيير والتداول السلمي للسلطة في البلاد".

وهذا هو ثاني إعلان من المجلس، خلال أقل من 24 ساعة، عن حرصه على التفاوض، في ظل رفض قوى التغيير الاجتماع معه؛ منذ أن فضت قوات الأمن الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش، في الخرطوم الإثنين الماضي.

وأفادت قوى التغيير بسقوط 113 قتيلا في عملية الفض، بينما تقدر السلطات عدد القتلى بـ61.

وقالت قوى التغيير، في بيان، إنها تقبل بالوساطة الإثيوبية شريطة أن يعترف المجلس العسكري بارتكاب جريمة فض الاعتصام.

وأضافت أن شروطا قدمتها إلى آبي أحمد تتضمن أيضا: تشكيل لجنة تحقيق دولية لبحث ملابسات فض الاعتصام، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وكل المحكومين على خلفية معارضة النظام السابق.

كما تشترط: إتاحة الحريات العامة وحرية الإعلام، وسحب المظاهر العسكرية من الشوارع، ورفع الحظر عن خدمة الإنترنت.

ويقول المجلس العسكري إنه لم يستهدف فض الاعتصام، وإنما استهدف "بؤرة إجرامية" بجوار مقر الاعتصام، قبل أن تتطور الأحداث ويسقط قتلى من المعتصمين.

ووصل آبي أحمد إلى الخرطوم، الجمعة، في زيارة استغرقت يوما واحدا، أجرى خلاله لقاءين مع المجلس العسكري ووفد من قوى التغيير.

وجاءت زيارة آبي أحمد بعد يوم من تعليق الاتحاد الإفريقي، ومقره إثيوبيا، عضوية السودان في المنظمة القارية.

وقبل فض الاعتصام، أخفق المجلس العسكري وقوى التغيير في بلوغ اتفاق نهائي بشأن نسب التمثيل في أجهزة السلطة المقترحة خلال المرحلة الانتقالية.

وتتهم قوى التغيير المجلس بالرغبة في الهيمنة على عضوية ورئاسة مجلس السيادة، بينما يتهم المجلس قوى التغيير برفض وجود شركاء حقيقيين لها.

وبدأ الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في 6 أبريل الجاري، للضغط من أجل رحيل عمر البشير، ثم استمر للضغط على المجلس العسكري، لتسليم السلطة إلى المدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي، كما حدث في دول عربية أخرى، بحسب المحتجين.

وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، البشير من الرئاسة، بعد ثلاثين عاما في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية، انطلقت أواخر العام الماضي؛ بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

العرب وناصر وهزيمة يونيه

فراج إسماعيل

5يونيو من حيدر باشا إلى(ابن أخته)

د. هشام الحمامي

العدل .. قيمة الإسلام العليا

د. عبد الآخر حماد

مشكلة الإدارة الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

الجاذبية بين البيروني وإسحاق نيوتن

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» مدافع الجزائر: لن نتنازل عن التتويج ببطولة أمم أفريقيا
» ملف مشترك بين البرتغال وإسبانيا لتنظيم مونديال 2030
» حظر «الأجهزة الذكية» في اجتماعات مجلس الوزراء
» تصفيات أوروبا.. كرواتيا تهزم ويلز 1/2
» ترامب: القمر جزء من المريخ
» فرض حراسة خاصة على محمد صلاح
» جوجل تحذر ترامب من هذه الكارثة
» شاهد.."ضحية" نيمار محمولة على الأيدي
» "المحافظين" يقترح تحويل أرض المدابغ إلى حديقة عامة
» الرئيس يستقبل نظيره الإريتري في الاتحادية
» ذهاب وإياب.. تذكرة القمر بـ58 مليون دولار

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • مغرب

    07:03 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    19:03

  • عشاء

    20:33

من الى
كومبارس
.
عفو رئاسي (أرشيفية)
ساويرس
ملابس بالة