» ملف مشترك بين البرتغال وإسبانيا لتنظيم مونديال 2030

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البرتغال

اسبانيا

المصريون

قرر اتحادا كرة القدم في إسبانيا والبرتغال، اليوم السبت، تقديم ملف ترشح مشترك، لتنظيم بطولة كأس العالم لعام 2030، حسبما ذكر الاتحاد الإسباني في بيان.

وأكد بيان الاتحاد الإسباني: "عقب عقد عدة اجتماعات خلال الأسابيع الأخيرة، يعلن الاتحادان الإسباني والبرتغالي لكرة القدم أنهما سيبدآن عملية دراسة عميقة، لإمكانية تقديم ملف ترشح مشترك لتنظيم بطولة كأس العالم لعام 2030".

وأضاف البيان: أن الاتحادين يرغبان في استغلال الفرصة، للإعلان عن أن حكومتي البلدين مطلعتان بشكل جيد على العملية، لأنهما ستكونان جزءا أساسيا في المضي قدمها بها.

ونظمت إسبانيا مونديال 1982، بينما لم تنل البرتغال بعد شرف استضافة الحدث الرياضي الأبرز.


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