رسميًا.. حارس الزمالك ينتقل إلى ليجانيس الإسباني

08 يونيو 2019 - 07:08 م

حصل مسئولو نادي ليجانيس الإسباني على توقيع محمد عز الدين، الشهير بـ«سي مو»، الحارس الناشئ بنادي الزمالك، بداية من الميركاتو الصيفي الحالي.

وكتب الإعلامي بلال علام، المعلق، عبر حسابه الخاص على «تويتر» قائلًا: “محمد عز الدين «سي مو» حارس مرمى الزمالك تحت 16 سنة ينتقل لصفوف ليجانيس الأسباني».

وأضاف: «هذا الحارس تحدثت عنه من فترة أنه كان قريبًا من الاحتراف كثيرًا، واليوم تحققت أمنيته وحلم عائلته.. بالتوفيق لمحمد في رحلته القادمة».