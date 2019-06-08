» أسعار تذاكر ودية مصر وتنزانيا

08 يونيو 2019 - 07:59 م

قرر اتحاد الكرة المصري برئاسة هاني أبوريدة طرح تذاكر مباراة مصر وتنزانيا الودية يوم الاثنين المقبل، المقرر إقامتها على ملعب برج العرب في التاسعة مساء 13 يونيو الحالى، وذلك من خلال 3 مراكز توزيع فى ناديى الأوليمبى والترام وميدان المطار ببرج العرب.

ووافقت الجهات الأمنية على دخول الجماهير بواقع 30 ألفا، بناء على طلب اتحاد الكرة. يذكر أن منتخب مصر يقع فى المجموعة الأولى ببطولة أمم أفريقيا مع منتخبات زيمبابوى والكونغو وأوغندا.

وصرح عامر حسين رئيس منطقة الأسكندرية المكلفة بتنظيم المباراة أنه تحديد سعر التذكرة الموحدة ب 30 جنيه والأولى ب 100 جنيه.

كما حددت إدارة ستاد برج العرب أبواب 5 و 6 و 7 لدخول حاملي التذاكر الموحدة وباب 3 لحاملي تذاكر الدرجة الأولى وباب 10 للمقصورة الرئيسية وباب 2 للفريقين والحكام والإعلام وجمهور الفريق الضيف.



