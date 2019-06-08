بالفيديو.. سعودي يهزم 50 مصارعًا في «WWE»

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حقق منصور الشهيل المصارع السعودي، فوزًا تاريخيًا في مهرجان «سوبر شوداون»، الذي يعد الأكبر في تاريخ شركة المصارعة العالمية الترفيهية «WWE».

وتمكن "الشهيل" من هزيمة 50 نجما من نجوم المصارعة الحرة، بداخل حلبة واحدة، وذلك في المهرجان الذي أقيم أمس الجمعة في مدينة الملك عبدالله الرياضية، بجدة في المملكة العربية السعودية.

ويعد منصور الشهيل، البالغ من العمر، 21 عاما، والمنحدر من مدينة الرياض، هو السعودي الوحيد الذي سبق له وأن خاض تجارب عدة في عالم المصارعة، خاصة وأنه عاش معظم حياته في الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن أبرز النزالات التي شهدها مهرجان "سوبر شوداون" في جدة، اللقاء الأول الذي جمع بين أسطورتي المصارعة الحرة، أندرتيكر وغولدبرغ، والذي انتهى بفوز أندرتيكر.

?يشار إلى أن عرض "سوبر شوداون" هو الثالث في المملكة العربية السعودية والثاني في جدة.

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