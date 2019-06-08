عمرو فهمي يفجر مفاجأة مدوية بشأن رئيس "الكاف"

08 يونيو 2019 - 11:30 م

علَّق عمرو فهمي، السكرتير العام السابق للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، على احتجاز فرنسا لرئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أحمد أحمد، وإخلاء سبيله بعد التحقيق معه في تهم فساد بباريس.

وقال فهمي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "MBC مصر"، مساء اليوم السبت، إنه لم يتقدم إلى جهات التحقيق الفرنسية باتهام ضد رئيس الاتحاد الإفريقي أحمد أحمد، مؤكدًا: "أنا مابشتغلش عشان آكل عيش.. أنا باشتغل للمبادئ، ولما لقيت الأجواء داخل الاتحاد مش مضبوطة تقدمت باستقالتي رغم أن مرتبي كان كبيرًا جدًّا".



وأضاف السكرتير العام السابق للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أن التحقيق ما زال مستمرًّا في الاتحاد الدولي لكرة القدم رغم عدم توجيه أي اتهامات إلى رئيس "الكاف" من قِبَل جهات التحقيق الفرنسية.

