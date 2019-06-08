الأهلي يكشف موقفه النهائي بشأن الانسحاب من الدوري

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أكد شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة النادي الأهلي، أن النادي لن ينسحب من مسابقة الدوري، مشددًا على أن إدارة القلعة الحمراء ستتخذ قرارات تصعيدية ضد اتحاد الكرة بسبب عدم انتهاء مسابقة الدوري قبل كأس الأمم الأفريقية.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم مجلس الأهلي - خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "إم بي سي"- قائلا: "لن ننسحب من مسابقة الدوري، نختار قراراتنا بعناية كبيرة".
وتابع: "هناك قرارات تصعيدية ضد اتحاد الكرة.. لكن هناك سؤال: لماذا لم يلعب الزمالك مبارياته المتبقية قبل بداية كأس الأمم؟".
كان مجلس إدارة النادي الأهلي، قد أصدر بيانًا رسميًا، مساء السبت، يعلن فيه التصعيد ضد اتحاد الكرة من خلال اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تصاعديًا وفقًا للوائح المحلية والدولية.
ويتصدر الأهلي مسابقة الدوري برصيد 74 نقطة من 32 مباراة، في المقابل يتواجد الزمالك في المركز الثالث برصيد 68 نقطة.


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