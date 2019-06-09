هذا هو سر الارتفاعات الجنونية في أسعار الليمون

09 يونيو 2019 - 12:00 ص

قال د.محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن هناك ارتفاع في أسعار الليمون خلال الفترة الحالية بسبب حدوث ظاهرة «تساقط يونيو» والتي يصاحبها انخفاض في الإنتاج مع زيادة الطلب.



ولفت المتحدث باسم وزارة الزراعة - خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء DMC - إلى أن نقص المعروض من الليمون خلال هذه الفترة صاحبه ارتفاع في الطلب بسبب حلول عيد الفطر بالتزامن مع حدوث ظاهرة انخفاض الإنتاج وتأثر المحاصيل بالظروف المناخية، وهو ما تسبب في الارتفاع الجنوني في أسعار الليمون.

