» هذا ما قاله "أديب" بشأن انسحاب الأهلي من الدوري

09 يونيو 2019 - 12:40 ص

علق الإعلامي عمرو أديب، على تصعيد النادي الأهلي ضد اتحاد الكرة، واللجوء للفيفا والمحكمة الرياضية؛ بسبب عدم موافقة الجبلاية إلى القلعة الحمراء في استكمال باقي مباريات الدوري العام قبل انطلاق بطولة الأمم الأفريقية، قائلًا: "ربنا يستر.. يعز علينا الأهلي ينسحب من الدوري".



وأوضح اديب خلال برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "mbc مصر"، يوم السبت، أن النادي الأهلي راسه وألف سيف يلعب مبارياته قبل الأمم الأفريقية وإلا يصعد.

