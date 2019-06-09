"أديب" يكشف آخر حكايات صفقة القرن والسيناريوهات المتوقعة

09 يونيو 2019 - 12:20 ص

كشف الإعلامي عمرو أديب، عن أن هناك عدة تطورات شهدتها صفقة القرن، مشيرا الى أنه تم تأجيل الإعلان عن تفاصيلها حتى الانتهاء من الانتخابات الإسرائيلية.



أضاف " أديب" ، خلال برنامج "الحكاية" المذاع على قناة mbc مصر، مساء السبت، أن هناك تسريبات لوزير الخارجية الأمريكي تفيد أن صفقة القرن تتكون من 9 نقاط، 7 نقاط منهم مستحيل تنفيذها، مشيرا إلى أنه يتردد أنهم سيتفاوضون مع الدول التي بها فلسطنيين ماديا لبقاء الفلسطنيين لديهم.

