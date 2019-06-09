» ماذا قال عمرو أديب عن زوجة محمد صلاح ؟

09 يونيو 2019 - 01:10 ص

أكد الإعلامي عمرو أديب، إن زوجة اللاعب محمد صلاح أثارت اهتمام المجتمع الدولي، والصحافة العالمية، مضيفًا: "بيقولوا قصائد شعر في ماجي محمد صادق زوجة محمد صلاح".



وأوضح "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، أن "ماجي" تعمل في مجال الكيمياء الحيوية، وكل شغلها الشاغل هو محمد صلاح وحياته، مؤكدًا أن حالة الاستقرار التي خلقتها زوجة صلاح سبب نجاحه.

