باكستان Jعرض الهند التفاوض بشأن كشمير

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أبدى رئيس وزراء باكستان عمران خان، السبت، استعداده لبدء مفاوضات مع الهند حول جميع القضايا الثنائية، بما فيها مسألة السيادة على منطقة "كشمير" المتنازع عليها.
وذكرت قناة "جيو" الباكستانية، أن "خان أعرب في رسالة هنأ فيها نظيره الهندي ناريندرا مودي على توليه منصب رئيس وزراء الهند لولاية ثانية، عن استعداده للتعاون معه من أجل مصلحة المنطقة بأسرها".
كما أكد تصميمه على "حل جميع المشكلات المتراكمة بين البلدين الجارين".
ولفتت القناة التلفزيونية إلى أن الهند لم تستجب رسميا لهذا الاقتراح، ولم تقم حتى بالرد عليه.
وفي 14 فبراير/ شباط الماضي، تصاعد التوتر بين نيودلهي وإسلام آباد، عقب هجوم مسلح استهدف دورية للشرطة في الشطر الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير المتنازع عليه.
وأسفر الهجوم عن مقتل أكثر من 40 جنديا هنديا، وإصابة 20 آخرين.
وشنت الهند إثر ذلك غارة جوية قالت إنها استهدفت "معسكرا إرهابيا"، في الشطر الذي تسيطر عليه باكستان من الإقليم، للمرة الأولى منذ حرب 1971.
وفي 27 فبراير/شباط الماضي، أعلن الجيش الباكستاني أسر طيار بعد إسقاط مقاتلتين تابعتين لسلاح الجو الهندي، اخترقتا المجال الجوي الباكستاني، وأعادته إلى بلاده بعد يومين من احتجازه. -

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