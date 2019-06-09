مفاجأة يكشفها رئيس تحرير "شيخ الحارة" عن وفاة محمد نجم

09 يونيو 2019 - 05:59 ص

رد محمد الشواف - رئيس تحرير برنامج "شيخ الحارة" - على اتهام أرملة الفنان محمد نجم للبرنامج بالتسبب في إصابته بجلطة ومن ثم وفاته.



وقال "الشواف" في تدوينة عبر "فيس بوك" : "أولا رحمة الله على الأستاذ محمد نجم رحمة واسعة وفنان عظيم خسرناه وغيبه الموت..



وأضاف:«ثانيا بعد حلقة الأستاذ أحمد آدم اللي رد فيها على تصريح للأستاذ نجم بدون تجريح محدش طلب من أسرة الفنان يرد معانا على كلام أحمد آدم ولا شريف أو بنت الأستاذ طلبت ترد ولا الأستاذ نجم جه البرنامج وسجل حلقة ولا شفناه ولا يعرفوا مكان الاستوديو.. ولو كانوا طلبوا الرد في البرنامج كان هيتعمله حلقة زي حلقة الأستاذ أحمد آدم اللي بالمناسبة يسأل هو عن تصريحاته مش احنا".



وأردف الشواف: "ثالثا كانت فين أسرة الفنان من يوم 2 رمضان لحد النهاردة وصبروا علينا ليه واحنا ما ذعناش الحلقة.. رابعا شكرا لشيخ الحارة أنه لسه مثار جدل وأي حد عنده أزمة أو محتاج يفضفض ويحط همه في حد يطلع يقول شيخ الحارة السبب، توضيح صغير برضه لأننا مش طرف حقيقي في أي هري منتظر.. حلقة الأستاذ أحمد آدم كانت يوم 7 مايو، الأستاذ نجم دخل المستشفى 20 مايو، هل يعقل إنه فضل تعبان من يوم الحلقة لحد يوم 20 مايو".