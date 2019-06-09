» إعلامية شهيرة تنشر صورة لتساقط شعرها: المرض رجعلي تاني

09 يونيو 2019 - 07:45 ص

نشرت الإعلامية سالي عبد السلام صورًا لبعض المشاكل في شعرها ، مؤكدة أنها مصابة بأحد الأمراض الذي يعود من حين لآخر.



وقالت سالي في تدوينة عبر "فيس بوك" : ""ادعولى تاني، يا رب يطلع غلط، مع كل فرحة عيد، سبحانك! عارفة إن رب الخير لا يأتي إلا بالخير، عارفة إن كل ما تقرب من طريق الخير مليان اختبارات وبتزيد كل شوية، لتالت مرة في سنتين يا ربي، مبلحقش أوقف أدوية كام شهر وكورتيزون وحقن وكمان منها في الراس حقن كورتيزون ربنا يعلم بوجعها".

وأضافت عبدالسلام: "التشخيص تاني امبارح بعد ما شكيت الدكاترة بيقولوا رجع وبيهاجم الشعر تانى..ملوش سبب ..القلق والزعل والتوتر بيعمل كل ده.. حاولت أبطل كل ده! بس الدنيا، خدت أدوية تقلل كل ده.. مفيش فايدة.. بس بنضحك ليكم والله، إدعولي، أنا مش قادرة أخش الدوامة دى كمان مرة يا ربى وإنت تعلم".

وكانت الإعلامية سالي عبدالسلام أعلنت العام الماضي عن معاناتها مع مرض مناعي أصاب شعرها منذ ما يقرب من عام، والذي أدى إلى تساقطه بشكل كبير، كاشفة أن هذا المرض هو "الثعلبة"، إلا أنها أكدت شفاءها منه.