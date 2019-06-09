الزراعة تكشف سر ارتفاع سعر الليمون بالأسواق

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أرشيفية
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إيمان هاني

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الزراعة

الليمون

التليفزيون المصرى

عقب الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، علي ظاهرة ارتفاع أسعار الليمون قائلا :" إن هناك ظاهرة "فسيولوجية"، تحدث في محصول الليمون، وهي ظاهرة "تساقط يونيو"، ويحدث فيها انخفاض شديد لمحصول الليمون، وخلال أسبوعين سوف تتدخل الوزارة لحل هذه المشكلة. 
وأضاف "القرش"، في مداخلة مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، مع الإعلامي أحمد سمير، بأنه بعد موسم شهر رمضان والعيد، وبسبب الأجازات يكون حجم المعروض في الأسواق قليل، وهذه الأسباب هي التي أدت إلى ارتفاع أسعار الليمون، وخلال أسبوعين ستعود الأسعار كما كانت لوضعها الطبيعي.
 وأشارالمتحدث باسم وزارة الزراعة، إلى أن هناك بالفعل ارتفاع في الأسعار ولكن لم تصل إلى 60 أو 80 جنيها كما يزعم ويروج البعض،لافتا إلي أن التغيرات المناخية في مصر أثرت بشكل كبير على حجم الإنتاج. 

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