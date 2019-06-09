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مفاجأة صادمة بشأن التسريب المنسوب للشهيد عمر القاضي

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أكد الإعلامي محمد الباز، أن التسريب الصوتي الذي تم تداوله ونُسب للشهيد عمر القاضي أحد شهداء كمين العريش، لا علاقة له بعملية "البطل 14".

وأضاف "الباز"، خلال برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن التسريب "ملعوب فيه"، ويؤكد تورط أجهزة مخابرات دولية في تلك العملية، مضيفًا أنه تم تركيب صوت تكبيرات العيد على من يتحدث بهذا التسريب.

وتابع الإعلامي أن عددًا من المنتمين لجماعة الإخوان، ومنهم آيات عرابي نشرت صورة تدعي أنها للشهيد عمر القاضي، وأنه كان يحارب مع قوات حفتر في ليبيا، كاشفًا عن أن الصورة التي تم تداولها تبين أنها لضابط ليبي يدعى عبودي هدية، وليس للشهيد المصري عمر القاضي.

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