حمد بن جاسم: هذه نصيحتى لـ"بن سلمان"

صرح رئيس الوزراء القطري الأسبق، حمد بن جاسم آل ثاني، بأنه بإمكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تغيير المملكة نحو الأفضل، مقدمًا له نصيحة لتحقيق هذا الهدف.

وقال بن جاسم في مقابلة مع صحيفة "تلغراف" البريطانية، متحدثًا عن ولي العهد السعودي: "لديه فرصة كبيرة لتغيير السعودية نحو الأفضل إلا أن ذلك لن يحدث ما لم تكن هناك مصالحة في الجنوب السعودي، وإطلاق مشاورات مباشرة مع الإيرانيين لتسوية القضية في سوريا".

وأوضح رئيس الوزراء القطري الأسبق موقف بلاده بشأن إيران، قائلاً: إن الدوحة لا تدعم سياسات طهران في المنطقة، لكن إيران لم تلحق أي ضرر بها، ولا تستطيع قطر مواجهة طهران في وقت تتشاركان معًا حقول النفط والغاز.