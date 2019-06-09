» طريقة جديدة لإجبار رواد المطاعم على دفع الفواتير

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تويتر

مطاعم

انتشرت صور على مواقع التواصل الاجتماعى، لمسافرٍ فنزويلي مقيّد بالسلاسل في مقعده داخل مطعم في بيرو للتأكّد من دفع الفاتورة.

وأحدثت الصور جدلاً واسعًا بين النشطاء فى بداية الأمر عبر موقع "تويتر" بواسطة صحفي فنزويلي، وزعم أنّه حصل على الصور من مواطن هاجر إلى بيرو في أعقاب الاضطرابات السياسية والاجتماعية في فنزويلا، وادعى أنّ الرجل التقط الصور بنفسه بعد أن تم تقييده بالسلاسل في مقعده، بحسب ما ذكره لبنان 24.

وأشار إلى أنّ الصور دليل على كراهية الأجانب والتمييز ضدّ المهاجرين الفنزويليين الذي غادروا بلادهم بأعداد كبيرة واستقروا في بلدان مثل كولومبيا والبرازيل وبيرو.

وعلى ما يبدو أراد صاحب المطعم أن يتأكّد من أنّ الزبائن ستدفع الفاتورة قبل مغادرة المطعم، لكنّ العديد من القرّاء أعربوا عن غضبهم من نشر مثل هذه الأخبار، وادعوا أنّها مزيفة ويتم نشرها لمجرد لفت الانتباه.

ولاحقاً، تم حذف الصور من حساب الصحفي المذكور.




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