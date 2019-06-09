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أوروبا على استعداد لاتخاذ موقف حاسم بشأن مواقع التواصل

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متابعات - حنان حمدتو

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عرضت فضائية "الآن"، اليوم الأحد، تقريرًا حول تهديد أوروبا لمواقع التواصل بسبب التلاعب الانتخابي الإلكتروني .

ولفت التقرير إلى أن المفوضية الأوروبية هددت باتخاذ إجراءات بحق منصات الإنترنت الكبرى مثل "جوجل، فيس بوك، تويتر" بعد حملات جديدة من نشر المعلومات الكاذبة، ومحاولات تلاعب انتخابية على الإنترنت، لوحظت خلال الانتخابات الأوروبية الأخيرة.

وذكر أن المفوض الأوروبي للأمن، أعلن في حوار مع صحيفة ألمانية أن الوضع يظهر أنه بات من الضروري اتخاذ إجراءات إضافية من قبل الدول الأعضاء، لكن أيضا من جانب منصات الإنترنت.


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