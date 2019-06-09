أول توك توك بالإمارات

09 يونيو 2019 - 11:24 ص

اخترع شاب إماراتى يدعى عمران حسن البقيش، سيارة صغيرة تسير على ثلاثة إطارات، واتخذت نفس هيئة التوك توك أو ما يسمى هناك بـ"الركشة"، وفي أيام عيد الفطر المبارك، وضع البقيش لنفسه جدولاً ترفيهياً لاصطحاب الناس في جولات سياحية ممتعة بين أروقة وشوارع الشارقة على متن التوك توك، وحصل على رخصة قيادتها من هيئة الطرق والمواصلات

ويسرد البقيش قصته مع التوك توك التي بدأت عندما لفتت انتباهه وسيلة المواصلات الصغيرة هذه خلال مشاهدته للأفلام الهندية، وتحديداً العروض الغنائية للنجم الهندي شاروخان، وهو يتنقل عبر مركبة تسير على ثلاث عجلات، بحسب صحيفة الرؤية.

وذكر أنه بعد البحث المستمر توصل إلى أن هذه الوسيلة تستخدم في الأغلب للتنقل بدلاً من مركبة الأجرة، لتدني قيمتها السعرية، وتنتشر أكثر في البلاد الآسيوية وبعض الدول العربية خصوصاً مصر والسودان.

وتابع الشاب : «فكرت في استخراج رخصة قيادة لهذه المركبة بعد استيرادها من الهند، وأثمرت جهودي بعد التواصل مع المصنعين، إذ فعّلت خطوط النقل السياحي عبر التوك توك في الشارقة، باعتبارها وسيلة نقل مفضلة لدى الأطفال والسياح وتتيح لهم مشاهدة المناظر الطبيعية والمرافق الترفيهية، لتنتقل بعد ذلك إلى المناطق التراثية والمشاركة في المناشط الوطنية».

ولفت إلى أن العمل على «الركشة» يتطلب الحصول على تراخيص من الجهات الرسمية بما يضمن سلامة الركاب، كما يحمل المشروع وجهين لعملة واحدة من الناحية الاقتصادية، إذ يدر عوائد مالية جيدة ويشجع الناس على خوض تجربة العمل الخاص.

يمتلك البقيش أربعة أنواع من التوك توك، يستخدمها في الفعاليات والمناشط الاحتفالية في الدولة بمساعدة صديقه جاسم علي.

وطور الشاب مشروعه ليصبح مبادرة سياحية تنقل السياح في المواقع الأثرية من مكان إلى آخر، وطرح الفكرة على الجهات المعنية وينتظر الموافقات الرسمية.

ولد البقيش في الشارقة عام 1972، وهو لاعب لامع في رياضة القوى بالدولة، كما يعمل مدرباً لكرة ريشة الطائرة في نادي الثقة للمعاقين منذ عام 1988.