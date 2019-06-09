» تفاصيل مثيرة عن مرض "هيفاء"

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هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

متابعات-علا خطاب

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عقب تداول خبر تعرض الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، لوعكة صحية ونقلها إلى مستشفى في بيروت، تهافت عدد من الفنانين للاستفسار عن الحالة الصحية لهيفاء.

وكشفت معلومات عن أن هاتف أختها هناء لم يتوقف منذ أيام والجميع يستفسر عن حالة هيفاء الصحية ويعرض خدماته للمساعدة.

ووفق المعلومات أيضًا، فإنّ هناء لا تعطي أي إجابات عن طبيعة الوعكة الصحية التي تمرّ بها هيفا وتكتفي بالقول "الحمد لله، الوضع أحسن أو هي في تحسّن مستمر".

في السياق، علم موقع "نواعم" أن والدة هيفا تلازمها في هذه الأوقات وكذلك هناء، فيما لم تحضر رولا يموت، اخت هيفاء غير الشقيقة إلى المستشفى للاطمئنان عن صحتها.

وعلمت "نواعم" أيضاً أن مجموعة قليلة جداً من الأصدقاء المقرّبين لا يتجاوزون الـ 5 هم من يعلمون بحقيقة وضعها الصحي، وكذلك مساعِدَتها ساندرا  تردّ على كافة الاستفسارات، لكنها غير مخوّلة الإدلاء بأي تصريح يتعلّق بالحالة الصحية للفنانة، كما المستشفى الذي تتواجد فيه لأنه غير مؤهّل أو مكلّف بإعطاء أي تفاصيل بشأن وضعها الصحي.

إلى ذلك، عُلم أن أحد أصدقاء هيفاء المقرّبين يعمل على مراسلة الأطباء خارج لبنان، ومن المتوقّع ان وافقت على ذلك، نقلها إلى إحدى العواصم الأوروبية، في وقت تؤكّد مصادر طبّية في بيروت أن العلاجات في لبنان هي نفسها في أوروبا.


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