» بعد قتله لابنه: "كنت بأدبه"

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ليبيا

خليفة حفتر

تمكنت أجهزة الأمن في المنيا من القبض على مزارع لاشتراكه مع آخرين بالاعتداء على ابنه بالضرب، ما أدى لوفاته بسبب اعتياده سرقة المنازل.

جاء ذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبو قرقاص بمديرية أمن المنيا من أحد المستشفيات بوصول طفل 17 سنة، متوفى إثر إصابته بكدمات وسحجات متفرقة وآثار إيثاق بالذراعين، عقب عثور والده على جثته بطريق القاهرة / أسوان الزراعى.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص (والد المجني عليه، مزارعين "نجلى خال المجنى عليه"، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

واعترف الأب أن ابنه سبق وأن ارتكب العديد من وقائع السرقات بالمنطقة محل سكنهم، وقيامه بسرقة بعض منقولات الزوجية الخاصة بابنة خاله،  فقاموا بتوثيقه بغرفته بحبل وتناوبوا التعدى عليه بالضرب، إلا أنهم فوجئوا بوفاته فنقلوه للمستشفى.

وبرر الأب الواقعة بأنه أراد تأديبه وحرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

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