شيخة المجاهدين: " كلوا نصف رغيف وادعموا البلد"

09 يونيو 2019 - 12:09 م

قالت الشيخة فرحانة حسين سالم، شيخة المجاهدين في سيناء البالغة 107 أعوام، إن الحرب الوطنية عند المجاهدين شيء مقدس، ويدافعون عن وطنهم بحياتهم.

وأضافت "سالم"، خلال لقاء خاص ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، اليوم الأحد، بأنها استغلت عملها كبائعة أقمشة لتدخل معسكرات الهلال الأحمر، وتقترب من معسكرات العدو، وتنقل الأخبار المدربة للمخابرات المصرية.

وتابعت شيخة المجاهدين قائلة: "إيدي انتصبت لسيناء، ونحن أهالي سيناء بدل ما ناكل رغيف، ناكل نص وندعم بلدنا، تحيا مصر، وشباب مصر".