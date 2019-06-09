قرار مهم من الأمم المتحدة بشأن الاشتباكات فى ليبيا

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طالب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا، غسان سلامة، بهدنة إنسانية عاجلة في طرابلس لمساعدة النازحين الفارين من الاشتباكات بين الجيش الوطني الليبي، برئاسة المشير خليفة حفتر، وقوات حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها فايز السراج.

ودعا سلامة، في بيان، عقب تفقده لعمل وكالات الأمم المتحدة في طرابلس، إلى العمل على زيادة الدعم للنازحين الفارين من الاشتباكات.

وأثنى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، على جهود بلدية طرابلس والهلال الأحمر في تقديم الدعم للنازحين، وحث جميع المعنيين على العمل على سرعة إعادة النازحين إلى بلادهم.

وبدأت المواجهات العنيفة، في العاصمة طرابلس بين قوات الجيش الليبي، وقوات تابعة لحكومة الوفاق منذ أكثر من شهر، مخلفة 376 قتيلا على الأقل و1822 مصابا، حسب منظمة الصحة العالمية، فيما تقدر المنظمة الدولية للهجرة أعداد النازحين بنحو 38 ألفا و900، مشيرة إلى أن أكثر المدنيين يفرون من منازلهم ، وفقا لما جاء بموقع "سبوتنيك" .


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