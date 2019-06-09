» سبب غريب وراء غلق المقاهى بإيران

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إيران

طهران

شرطة

غلق

مقاهي

أغلقت الشرطة الإيرانية، 547 مطعمًا ومقهى في طهران بسبب الموسيقى.

ونشر الموقع الإلكتروني للشرطة الإيرانية، التصدي لمالكي المطاعم والمقاهي التي لم تلتزم بالقوانين، وخلال هذه العملية تم إغلاق 547 مؤسسة تجارية، وتوقيف 11 مخالفاً".

وأوضحت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، أن الحملة نفّذت خلال الأيام العشرة الأخيرة.

وأشار الموقع الإلكتروني لـ"إيران إنترناشيونال" بالعربية إلى أن "السبب وراء إغلاق هذه الوحدات التجارية والمقاهي هو تشغيل موسيقى محظورة، وخلق حالة من اللهو، خصوصًا في الساعات المتأخرة من الليل".


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