موظف يقتل عاملا بطريقة وحشية فى الإسكندرية

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موظف يقتل آخر

أقدم موظف على قتل آخر فى منطقة الرأس السوداء بالإسكندرية إثر وقوع مشاداة كلامية بينهما قام المتهم على أثرها بالتعدى على المجنى عليه بواسطة "عتلة حديدية" ما تسببت فى وفاته.

وردت معلومات لقسم شرطة ثالث المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية، تفيد بوفاة عامل 32 سنة، مقيم بمنطقة الرأس السوداء دائرة القسم، إثر إصابته بكسر بالجمجمة وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وبالفحص تبين أنه حال قيام (موظفى حى أول المنتزه) بإزالة شدة خشبية بالطابق الثالث بعقار تحت الإنشاء بمنطقة الرأس السوداء دائرة القسم، دون إخطار مسبق للجهات الأمنية، وعقب تحميلهم لبعض مستلزمات البناء "كمية من الخشب والحديد" أعلى سيارة نقل تابعة لمقاول الهدم التابع للحى تدخل المجنى عليه، والذى تربطه صلة قرابة بمالك العقار لمناصرته ومنع السيارة من التحرك، فاصطدمت به السيارة ما أدى لوفاته وهرب بها سائقها.

فقد أسفرت جهود فريق البحث المشكل، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، عن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة، وهم "عامل ، سائق السيارة "مُسجل جنائى" ، مقاول الهدم".

وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم الواقعة، وقرر الأول أنه حال تواجده أعلى السيارة رفقة مستلزمات البناء صعد إليه المجنى عليه لمنع السيارة من التحرك، فحدثت مشادة كلامية بينهما، قام على أثرها بضرب المجنى عليه بعتلة حديدية على رأسه ففقد وعيه، وسقط أسفل عجلات السيارة، فحدثت إصابته التى أودت بحياته، وأيد ذلك الثانى والثالث، وأرشدوا عن السيارة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.


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