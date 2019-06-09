شاهد.. أغبى حالة غش فى تاريخ الثانوية العامة

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متابعات-علا خطاب

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مع انطلاق ماراثون الثانوية العامة، أو كما يسميه البعض بـ"البعبع" ومعاناة الأسرة المصرية مع أولادهم، وقعت أمس أغبي حالة غش في التاريخ، كما وصفها رواد التواصل الاجتماعي.

وفي أول يوم من امتحانات الثانوية العامة، قامت طالبة بلجنة بمحافظة دمياط بتصوير أسئلة امتحان اللغة العربية بعد بدء اللجنة بنصف ساعة، وربما لا تكون هذه هي حالة الغش الوحيدة التي تشهدها امتحانات الثانوية العامة إلا أنها أغرب حالة غش مرت بها، فالعجيب فى واقعة تصوير أسئلة امتحان الطالبة هو قيامها بتصوير رقم جلوسها والباركود الخاص ببوكليت الأسئلة، الأمر الذى وصفها رواد مواقع التواصل بأنها "أغبى حالة غش في الامتحانات".

وسهل تصوير رقم الجلوس إلى توصل فريق الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية بالوزارة إلى الطالبة مباشرة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإحالة الملاحظين للتحقيق.

وتلقت غرفة العمليات المركزية 6 حالات غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة، وكان من أبرزها أيضًا تصوير أسئلة امتحان مادة التربية الدينية الإسلامية بعد بدء اللجنة، حيث أثارت واقعة تداول الأسئلة على صفحات الغش سخرية رواد التواصل الاجتماعي معلقين: «صورا امتحان الدين اللى معندهمش دين».

وكان قد انطلق صباح أمس السبت امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2018/2019، حيث أدى 615348 طالبا وطالبة الامتحان في مادة اللغة العربية (الفترة الأولى) داخل 1817 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.


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