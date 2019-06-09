محافظ البحر الأحمر يفتتح غدًا كرنفال الغردقة الدولي للفنون

09 يونيو 2019 - 01:52 م

تستضيف مدينة الغردقة غدًا الإثنين، فعاليات كرنفال الغردقة الدولى للفنون، والذى يُقام خلال الفترة من 10 إلى 17 يونيو الحالى، بفندق "شتايجنبرجر أكوا ماجيك" فى دورته الثانية، تحت رعاية اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، والمهندس باسل سامى سعد، رجل الأعمال، بمشاركة عدد من الفنانين العالميين من 10 دول، في مختلف مجالات الفنون التشكيلية، من بينها لبنان وسلوفينيا واليابان وسوريا وكندا والعراق وشمال مقدونيا والأردن وانجلترا ومصر.

ويشارك فى فعاليات كرنفال الغردقة الدولى للفنون، أشهر النحاتين والفنانين التشكيلين فى مصر وعدة دول أجنبية، حيث يشارك من مصر، جورج فاضل، وشيرين البارودى، وابتسام الجيزاوى، وهدى عبد العزيز، ومارك باتلر من اليابان، وباندورا سافكو من مقدونيا، وتشاي ليلي من اليابان، وكليمن بورن من سيلوفينيا، وديما رعد من لبنان، وآخرون.

وتقام فعاليات الكرنفال لمدة أسبوع بالممشي السياحى بمنطقة البرومناد أرت أمام فندق شتايجين برجر اكوا ماجيك والداو بيتش.

وقال الفنان التشكيلى، محمد حميدة، منظم الكرنفال، فى بيان له، إن اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، والمهندس باسل سامى سعد، رجل الأعمال، يُقدمان دعم لا محدود لنجاح المهرجان الفنى العالمى، الذى تستضيفه مدينة الغردقة، مشيرًا إلى أن الكرنفال فرصة جيدة فهو القوى الناعمة لمصر وإيضاح وجه مصر الحضاري وأنها داعمة للسياحة والثقافة.

أضاف، "حميدة"، من المقرر أن يقوم أشهر الرسامين المشاركين فى الكرنفال بالرسم على قوارب التزحلق على الأمواج ليتم تصميم تشكيلات ومجسمات لونية لتجميل شوارع وميادين الغردقة، وهى الأولى من نوعها فى مصر، كما ستقام ورشة الرسم بالممشي السياحى بالغردقة، كما سيقوم الفنانين المشاركين فى الكرنفال بجولة سياحية فى مدينة الغردقة بعد غد الثلاثاء لزيارة معالمها السياحية.

وتابع، سوف يتم تنظيم ورشة للأطفال يوم الجمعة المقبل، بمشاركة الفنانين المشاركين لرسم جدارية 5 متر، على أن يتم تنظيم رحلة سياحية للفنانين يوم السبت المقبل على يخت إلى جزيرة الجفتون.

ومن المقرر أن يُقام حفل ختام كرنفال الغردقة الدولى للفنون، 17 يونيو المقبل، بقاعة الداو للمؤتمرات، بحضور اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، والقيادات السياسية والتنفيذية بالمحافظة، ليكون أكبر معرض دولي تشكيلي للنحت والرسم علي المجسمات بمدينة الغردقة.

وانتهت محافظة البحر الأحمر من الانتهاء من أعمال المتحف المفتوح بممشي برومناد أرت، تحت إشراف اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر والمهندس باسل سامى سعد، وتصميم وتنفيذ أوستراكا للفنون، برئاسة الفنان التشكيلي محمد حميدة، حيث تم تجميل الممشي بـ 32 مجسمًا تشكيلية من تصميم أكبر فنانين النحت من مختلف أنحاء العالم وبأساليب وخامات ومدارس فنية مختلفة.

ويستعد الفنان التشكيلى، محمد حميدة، مؤسس أوستراكا للفنون، للنسخة الثانية من منتدى فنون شباب العالم بشرم الشيخ تحت رعاية اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، خلال أكتوبر المقبل، بمشاركة 300 فنان ونحات، من أمهر وأكبر الفنانين التشكيليين فى العالم، لعمل أكبر مجسم تشكيلى بالعالم بعنوان "هرم السلام".