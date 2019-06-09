» الكويت تحطم الرقم القياسى فى هذا الأمر

09 يونيو 2019 - 02:05 م

حطمت الكويت الرقم القياسى العالمى فى درجة الحرارة أمس، حيث سجلت ، ظهر أمس السبت، أعلى درجة حرارة طقس على مستوى العالم.

وبلغت درجة الحرارة 52.2 درجة مئوية في الظل بمنطقة مطربة شمالي البلاد، وفق ما نقلت صحيفة "قبس" عن عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك السعودي د. خالد الزعاق.

وساهمت درجات الحرارة المرتفعة، التي قاربت أمس الـ49 درجة مئوية في الظل بمطار الكويت، في زيادة استهلاك الكهرباء، إذ سجل مؤشر الأحمال 13500 ميجاوات، بفارق 600 ميجاوات عن أول من أمس.

وقالت مصادر مطلعة "من المتوقع تخطي الحمل الكهربائي اليوم الأحد حاجز الـ13800 ميجاوات، بسبب عودة الدوامات وارتفاع درجة الحرارة المتوقعة خلال الأيام الثلاثة المقبلة".

وذكرت المصادر أن الحمل التشغيلي الأقصى، الذي يمكن أن تغطيه وزارة الكهرباء حاليًا هو 13830، إضافة إلى فائض لديها يقدر بـ500 ميجاوات، تمكن الاستعانة به حال تخطت الأحمال حاجز الـ13800 ميجاوات.