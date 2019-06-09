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تدهور خطير فى الحالة الصحية لـ"عزت أبو عوف"

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عزت ابو عوف
عزت ابو عوف

متابعات-علا خطاب

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تعرض الفنان، عزت أبو عوف، لوعكة صحية، دخل على أثرها العناية المركزة بأحد مستشفيات القاهرة إثر معاناته من مشاكل كبيرة في الكبد والقلب.

ورغم تكتم الأطباء عن تفاصيل الحالة الصحية للفنان، إلا أن شقيقته الفنانة مها أبو عوف، قالت إن "حالته حرجة جداً، وإن الأطباء أكدوا صعوبتها".

وأضافت "مها" أن "عزت يحتاج إلى الدعاء من كل محبيه، حتى يخرج من هذه الأزمة"، بحسب تعبيرها.

كما ذكرت أن شقيقها يعاني من مشكلات في الكبد والقلب.

من جانبها، طلبت المخرجة مريم أبو عوف، ابنة الفنان من جمهوره ومحبيه الدعاء له، مشيرة إلى أن والدها تعرض لأزمة صحية شديدة، نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات بالقاهرة.

عزت أبو عوف من مواليد 21 أغسطس عام 1948، كانت بدايته الفنية من خلال فرقة "الفور إم" الغنائية، التي أسسها مع أشقائه، ثم تفرغ للفن والتمثيل في عام 1992.

وهو أول من اكتشف المطرب المصري محمد فؤاد وقدمه لفرقته "الفور إم"، وشارك في عدة أعمال فنية وأفلام سينمائية، أبرزها: "طيور الظلام"، و"آيس كريم في جليم"، و"أرض الخوف"، و"إسماعيلية رايح جاي"، و"عبود على الحدود".

تولى عزت أبو عوف رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 2006، واستمر في منصبه مدة 7 سنوات.

كان آخر ظهور لعزت أبو عوف، بصحبة الفنان عمرو دياب، ضمن إعلان تابع لشبكة اتصالات شهيرة في رمضان الماضي.


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