» ابن يمزق جسد والده بمطواة فى القليوبية

09 يونيو 2019 - 02:48 م

مزق عامل جسد والده بمطواة وأصابه بجرح طعنى بالصدر، إثر خلافات بينهما فى القليوبية، وردت معلومات للواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، من مستشفى أسنيت العام بوصول المدعو "س.ا.م" 66 سنة، بالمعاش ومقيم بكفر كردى بدائرة المركز، مصابا بجرح طعنى بالصدر من الجهة اليسرى.

تم إخطار اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، والعميد يحيى راضى رئيس المباحث الجنائية بالقليوبية، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجله لوجود خلافات عائلية بينهما، ورفضه إعطاءه أموال

بمواجهته المتهم اعترف بالواقعة، وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة عبارة عن "مطواة".

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.