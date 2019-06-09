  • الأحد 09 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر05:33 م
بحث متقدم
الأرصاد.. طقس حار

«الأرصاد» تحذر: ارتفاع درجات الحرارة بدء من الغد

سور النادي النهري لنادي الزمالك

رئيس الزمالك ردًا على بيان الأهلي: «مستعد أستقيل»

غادة عويس

مستشار«بن زايد» يُحرج مذيعة الجزيرة برد مُهين

البرلمان

البرلمان يوافق على تعديلات قوانين الهيئات القضائية

اغتصاب

تطورات جديدة في «اغتصاب فيليبينية» فور وصولها الكويت

صرف المعاشات

«المراغي» يكشف عن موعد صرف زيادة المعاشات

منح أجنبية الجنسية المصرية بسبب وفاة زوجها

الموافقة على منح الجنسية المصرية مقابل 10 آلاف دولار

الخطيب

خطوات تصعيدية جديدة من الأهلي ضد اتحاد الكرة

البرلمان

ممثل المالية يحتد على النواب: "إحنا مش فى مدرسة"

المسيرة

فيديوهات..هذا ما حدث في مسيرة المثليين

خطوات تصعيدية جديدة من الأهلي ضد اتحاد الكرة

الرياضة

الخطيب
الخطيب

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

هذا ما قاله "أديب" بشأن انسحاب الأهلي من الدوري

#

الأهلي يلجأ لـ«الفيفا» والمحكمة الرياضية.. ويطالب بحسم أربعة ملفات

#

رد غير متوقع من الجبلاية على بيان الأهلى

#

اتحاد الكرة يصدم الأهلي من جديد قبل موقعة الانتاج

اتحاد الكرة

المصريون

الاهلى

تقدم المستشار القانوني للنادي الأهلي، بشكوى إلى لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم، بسبب القرارات التي اتخذها الأخير بشأن بعض المباريات الأخيرة من المسابقة، والتي لم تراعِ مبدأ تكافؤ الفرص، ولا قواعد اللعب النظيف، ولا تحقق العدالة بين الأندية المتنافسة.


وقرر الأهلي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تصاعديًا؛ وفقًا للترتيب المنصوص عليه في قانون الرياضة؛ وبما يتفق واللوائح المحلية والدولية والميثاق الأوليمبي أمام جميع الجهات المعنية بداية من لجنة التظلمات باتحاد الكرة، ومرورًا بمركز التسوية والتحكيم، ووصولًا إلى الفيفا، والمحكمة الرياضية الدولية؛ لحفظ حقوق النادي في بطولة الدوري العام موسم 2018ــ2019.

وجاء تقديم شكوى بعد أن قام الأهلي اليوم الأحد بإخطار الاتحاد بقرارات الاجتماع الأخير لمجلس الإدارة والتي طالب خلالها بضرورة حسم الأمور التالية:

ــ فتح باب القيد المحلي في الموعد المناسب، وأن يكون بالتزامن مع القيْد الإفريقي بحدٍ أقصى 10ــ7ــ2019؛ حتى تتمكن الأندية المصرية التي يتقرر مشاركاتها في بطولات «كاف» من تسجيل لاعبيها الجدد أفريقيًا بدون سداد غرامة مالية، والاستعانة بجهود هؤلاء اللاعبين في الأدوار الأولى للبطولات الأفريقية.

ــ اتخاذ كافة التدابير لإدارة المسابقات المحلية بطريقة احترافية تحفظ حقوق الجميع، وتحديد الموقف من استكمال بقية بطولات الموسم المنصرم عند انطلاق الموسم الجديد، وهو أمر يحتاج إلى وقت كبير سيكون على حساب الوقت المخصص لمسابقات موسم 2019 – 2020، خاصة أن هذا الاستكمال المزمع سيكون بالمخالفة للوائح؛ لأن الأندية ستشارك في بطولات الموسم الماضى بقوائم لاعبيها في الموسم الجديد مما يعني أن المشاركة في هذه البطولات ستكون بقائمة مرّ عليها ثلاث فترات قيد وهو ما رفضه اتحاد الكرة في سنوات سابقة.

ــ إعداد لائحة متكاملة للمسابقات المحلية ذات بنود واضحة، وغير قابلة للاجتهاد، والتفسيرات الشخصية، متضمنةً علاج كل السلبيات، وأن يقوم بإعداد هذه اللائحة خبراء متخصصون، وأن يمنح الاتحاد الفرصة كاملة لكل الأندية للإطلاع على مشروع هذه اللائحة وإبداء الملاحظات عليها؛ لتكون بعد اعتمادها السندَ والمرجعية لأي نادٍ في طلباته قبل اللجوء للاتصالات والعلاقات الشخصية.

ــ تحديد موعد واضح، يلتزم به اتحاد الكرة، ويعلنه لتطبيق تقنية حكم الفيديو «VAR»؛ لإيقاف مسلسل الأخطاء التحكيمية التي أثارت جدلًا كبيرًا، وتسببت في استعانة الأندية بالحكام الأجانب في العديد من المباريات هذا الموسم؛ علما بأن النادي الأهلي سبق وأن خاطب الاتحاد في 3ــ9ــ2018، وطلب تطبيق تقنية VAR بعدما شهدت مبارياته أخطاء تحكيمية فجّة، وجاء تعهد اتحاد الكرة الكتابي والذي تسلمه النادي بتاريخ 4ـ10ـ2018 أنه سوف يقوم بتطبيق تقنية VAR في 1ـ1ـ2019، وهو لم يحدث.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. عمر بن عبد العزيز (16)

محمود سلطان

العرب وناصر وهزيمة يونيه

فراج إسماعيل

5يونيو من حيدر باشا إلى(ابن أخته)

د. هشام الحمامي

العدل .. قيمة الإسلام العليا

د. عبد الآخر حماد

مشكلة الإدارة الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

الجاذبية بين البيروني وإسحاق نيوتن

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» «جيرنوت» يعلن القائمة النهائية لمنتخب نيجيريا
» انتحار طالبة ثانوي رفض والدها تقسيم المواد في المنيا
» «البورصة» تربح 5 مليارات جنيه
» تخلع زوجها فى التجمع بسبب ملابسه
» ابن يمزق جسد والده بمطواة فى القليوبية
» بيان مهم للإفتاء المصرية حول اقتحام مستوطنين للأقصى
» نانسى تعلن تفاصيل أول حفل لها بالسعودية
» فيديوهات..هذا ما حدث في مسيرة المثليين
» الكويت تحطم الرقم القياسى فى هذا الأمر
» فيديو مؤثر لجنازة أفيال يبكي الملايين
» موقع عبري يكشف عن قلق إسرائيلي من دولة خليجية

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • مغرب

    07:03 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    19:03

  • عشاء

    20:33

من الى
نادي للكلاب
كومبارس
.
عفو رئاسي (أرشيفية)
ساويرس