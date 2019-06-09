تطورات جديدة في «اغتصاب فيليبينية» فور وصولها الكويت

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كشفت سلطات الأمن الكويتية عن هوية المتهم باغتصاب فيليبينية فور وصولها البلاد، بعدما أجبرها موظف بمطار الكويت الدولي على مرافقته في سيارته، حيث واقعها بالإكراه، ثم أعادها إلى المطار مرة أخرى.

ونجحت الإدارة العامة للمباحث الجنائية (مكتب مباحث جليب الشيوخ بالتعاون مع نظرائهم في المطار) في تحديد هوية المتهم من خلال مراجعة كاميرات المراقبة المثبتة في المطار، خصوصًا أثناء وصول الطائرة التي حضرت عليها المجني عليها.

ونقلت صحيفة "الراي" عن مصدر أمني أنه "من خلال الرصد والمتابعة، تم التوصل إلى الجاني، وتبيّن أنه عسكري أنهى إجراءات البصمات للمعتدى عليها، وظهر في المقاطع التي التقطتها الكاميرات أنه خرج معها، وتم استدعاء الفيليبينية وعرض صورته عليها، فتعرفت عليه من الوهلة الأولى".

?وأشار المصدر إلى أن "العسكري المتهم، توارى عن الأنظار ولم يأت إلى مقر عمله بعد فعلته، إلا أن مسألة القبض عليه مجرد وقت، لتطبيق القانون عليه، حتى يكون عبرة لغيره ممن يسيئون إلى وطنهم وزيهم العسكري، باعتبارهم مؤتمنين على أمن البلاد والعباد".

وكان المتهم أقدم بعد انتهائه من إجراءات وصولها وختم جواز سفر فيليبينية على اغتصابها، بعدما أجبرها على مرافقته في سيارته، حيث واقعها بالإكراه، ثم أعادها إلى المطار مرة أخرى.

وإثر ذلك، تقدم مواطن كويتي بصحبته العاملة المنزلية إلى أحد مخافر الشرطة، لتسجيل شكوى، بأنه لدى قدومها إلى الكويت، أفادت بأنها تعرضت للخطف والمواقعة بالإكراه من قبل موظف يعمل بمطار الكويت.

وأشار إلى أن المتهم "تسلّم جواز سفرها وقام بتبصيمها، ثم تحايل عليها وأخرجها من المطار، وأجبرها على صعود سيارته، وتوجه بها إلى مكان لا تعرفه خال من المارة، حيث أوقف سيارته وهتك عرضها بالإكراه، وبعد الانتهاء من فعلته أرجعها إلى المطار".

ووفق المصدر، فإن "المجني عليها ذكرت أن المعتدي يرتدي زيًا مشابهًا لزي العاملين في مطار الكويت الدولي، إلا أنها لم تستطع تمييزه، وفي ضوء أقوالها تم إبلاغ وكيل النائب العام، فأمر بتسجيل قضية جنائية بمسمى (خطف ومواقعة بالإكراه)، وإحالتها إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية للبحث والتحري عن المتهم، مع الاستعانة بكاميرات المراقبة لتحديد هوية الفاعل ومحاسبته حتى يكون عبرة لغيره".

وتكررت حالات التعدي الجنسي على العاملات الفيليبينيات بالكويت، ووفق ما نقلته صحيفة "لاكروا" الفرنسية عن السفارة الفلبينية في الكويت، فإن 2500 عاملة منزلية فلبينية يتعرضن للعنف الجسدي سنويًا.

وكان آخرها اغتصاب العاملة الفلبينية كونستانسيا دياج، التي توفيت الشهر الماضي في الكويت إثر ادعاءات بتعرضها للاغتصاب والضرب حتى الموت.

وتسبب مثل هذه الحوادث في اندلاع أزمات بين سلطات مانيلا ونظيرتها في الكويت. وفي العام الماضي، شهدت العلاقات الفلبينية الكويتية توترًا، على خلفية جريمة العثور على جثة خادمة فلبينية مجمدة في ثلاجة في إحدى الشقق، أعلن بعدها الرئيس الفلبيني رودريجو دوتريتي حظرًا على إرسال العمالة للكويت، قبل أن يتوصل البلدان إلى اتفاق جديد ويتم رفع الحظر في مايو 2018.


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