» «جيرنوت» يعلن القائمة النهائية لمنتخب نيجيريا

أمير سعد
أعلن الجهاز الفني لمنتخب نيجيريا بقيادة الألماني جيرنوت رور، القائمة النهائية للاعبين المشاركين في نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2019 التي تقام في مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو.
وضمت قائمة النسور الخضراء 23 لاعبا وهم:
حراسة المرمى: فرانسيس أوزوهو (أنورثوسيس فاماجوستا القبرصي) – إكيتشوكو إزينوا (كاتسينا يونايتد النيجيري) – دانييل أكبي (كايزر تشيفز الجنوب أفريقي).
خط الدفاع: أولالوا أينا (تورينو الإيطالي) – عبد الله شيهو (بورصا سبور التركي) – تشيدوزي أوازييم (تشايكور ريزا سبور التركي) – ويليام تروست إكونج (أودينيزي الإيطالي) – ليون بالوجن (برايتون هوف ألبيون الإنجليزي) – كينيث أوميرو (ليجانيس الإسباني) – جاميلو كولينز (بادربورن الألماني).
خط الوسط: جون أوبي ميكيل (ميدلزبره الإنجليزي) – ويلفريد نديدي (ليستر سيتي الإنجليزي) – أوجينيكارو إيتيبو (ستوك سيتي الإنجليزي) – جون أوجو (هابويل بير شيفا).
خط الهجوم: أحمد موسى (النصر السعودي) – فيكتور أوسيمن (شارلروا البلجيكي) – موسيس سيمون (ليفانتي الإسباني) – أوديون إيجالو (شانجهاي شينهوا الصيني) – هنري أونيكورو (جلطة التركي) – أليكس إيوبي (أرسنال الإنجليزي) – صامويل كالو (بوردو الفرنسي) – بول أونواتشو (ميدتيلاند الدنماركي) – صامويل تشوكويزي (فياريال الإسباني).
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