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مفتى الجمهورية يدعو للتحرك الفوري ضد اقتحام الأقصى

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اقتحام الأقصى
أرشيفية

خالد الشرقاوي - متابعات

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أدان الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، بشدة اقتحام مئات المستوطنين الإسرائيليين  للمسجد الأقصى المبارك، من جهة "باب المغاربة" تحت حماية شرطة الاحتلال، اليوم الأحد، وأداء طقوسهم وصلواتهم التلمودية بداخله حيث دعت "جماعات الهيكل المزعوم" لتنفيذ اقتحامات جماعية للأقصى على مدار اليوم وغدًا.

وحذر مفتى الجمهورية فى بيانه الذى أصدره اليوم الأحد، من استمرار مخططات الاحتلال الإسرائيلى لتهويد مدينة القدس المحتلة، وتغيير معالمها، وطمس هويتها الحقيقية.

ودعا المفتى إلى ضرورة تحرك المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية والتدخل الفوري لوقف الاعتداءات الإسرائيلية بحق القدس ومقدساتها، كما دعا العالم الإسلامى والعربى بكل منظماته وهيئاته والتحرك الدولى وكافة منظمات الأمم المتحدة المختصة وفى مقدمتها (اليونسكو)  لوقف تنفيذ المخططات الإسرائيلية التى تمثل تهديدًا خطيرًا على المسجد الأقصى ومدينة القدس المحتلة.

وأكد مفتى الجمهورية أن أعمال الحفريات أسفل المسجد الأقصى المبارك وفى محيطه وفى البلدة القديمة بالقدس المحتلة، التي تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلى، خاصة ما تسمى بسلطة الآثار الإسرائيلية، تمثل تهديدًا خطيرًا للمسجد الأقصى فى ظل محاولات الاحتلال الإسرائيلى المستمرة لتهويد القدس.

يذكر أن مئات المستوطنين قد اقتحموا المسجد الأقصى المبارك، من جهة "باب المغاربة" صباح اليوم الأحد ، بمناسبة ما يسمى "عيد نزول التوراة (شفوعوت)" حيث اقتحمت مجموعات متتالية من المستوطنين المسجد وأدوا الصلوات التلمودية بداخله.


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