مستشار«بن زايد» يُحرج مذيعة الجزيرة برد مُهين

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مستشار بن زايد

مذيعة الجزيرة

رد مهين

واصل الدكتور عبدالخالق عبدالله المستشار السياسي السابق لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، تحديه لمذيعة قناة الجزيرة، في إطار النقاش المحتدم بينهما منذ أمس، وموجهًا لها إهانة مُحرجة.

وبدأ النقاش حينما كتب عبدالخالق عبدالله عبر حسابه على "تويتر" :«90% من اخبار قناة الجزيرة عن الإمارات اخبار كاذبة ومفبركة وملفقة والبقية مثيرة للضحك».

فيما ردت عليه الإعلامية غادة عويس المذيعة بقناة الجزيرة، قائلة :« يا دكتور شاهد هذا المقطع المفبرك عندكم واضحك.. ثم استغفر ربك على كذبة بلادك ضد قطر وعلى كذبك انت ضد الجزيرة!».

وجاء الرد من "عبدالله" قائلًا :« كذب قناة الجزيرة يا ست غادة اصبح فاضحا مفضوحًا ولو طلبتم المغفرة صباحا مساء لما غفر لكم ذنوبكم. كُنتُم دائما بوق لخارجية قطر لكن الان اصبحتم اداة توظفكم استخبارات قطر كيفما شاءت. ضاعت المهنية والمصداقية كيف ترضون لانفسكم هذا المصير القاتم».

فيما واصلت مذيعة الجزيرة تحديها له، قائلة :« مرة اخرى اذكر لي كذبة واحدة اخترعتها الجزيرة.ثانيا من الذي عليه ان يطلب الغفران؟أليس ذاك الذي حاصر أخاه وخطط لاجتياح عسكري وقتل المواطنين والمقيمين وقصف صحافيي الجزيرة فقط بدافع الحسد والتنمّر؟لست بوقا لخارجية احد ولا لاستخبارات احد وتفضّل اثبت اتهامك إن استطعت وغير ذلك عيب عليك».

ليرد المستشار السابق لولي عهد أبو ظبي، قائلًا :« تفضلي يا ست غادة، قناة الجزيرة التي لا تخشى الله نشرت هذه الاخبار الكاذبة عن الامارات: 1 مشاركة الامارات في فض اعتصام في السودان 2 إسقاط طائرة مسيرة تحمل شعار الامارات في ليبيا والقائمة طويلة. كلها فبركة. لا تدخلي في لعبة التحدي وانت لست بقدر التحدي، فهي لعبة "ديوكية" لا تليق بك».


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